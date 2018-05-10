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150 metrekarelik "Anneler Günü Resmi" ile rekor kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Anneler Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin "anne" temasıyla çizdikleri resimlerin dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluşturulan "Dünyanın En Büyük Anneler Günü Resmi", Çocuk Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

İSTANBUL (AA) - Anneler Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin "anne" temasıyla çizdikleri resimlerin dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluşturulan "Dünyanın En Büyük Anneler Günü Resmi", Çocuk Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Marmara Forum Çocuk Kulübü ve Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen resim projesi kapsamında, ilçedeki ilkokul öğrencilerinin "anne" temalı resimlerinin bir araya getirilmesiyle "Dünyanın En Büyük Anneler Günü Resmi" yapıldı.

Resim, projede resimleriyle yer alan öğrencilerin de katılımıyla alışveriş merkezinde düzenlenen törende, Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescillendi.

Yaklaşık bin 500 öğrencinin resimlerinin birleşmesiyle oluşan 150 metrekarelik özel resim çalışması, Çocuk Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

Anneler Günü resimleriyle projeye katılan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

- "Çocuklar çok kıymetli bir hediye hazırladı"

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, törende yaptığı konuşmada, çocuklara annelerin kıymetini bilmeleri için nasihatte bulundu.

Çocukların, Anneler Günü için çok kıymetli ve manevi değeri olan bir hediye hazırladıklarını aktaran Kural, "Dünyanın En Büyük Anneler Günü Resmi"nin rekor tescil belgesine imza attı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da dev resmin annelere verilebilecek en güzel hediye olduğunu belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü ve projede resimleriyle yer alan öğrencileri kutladı.

Alışveriş merkezi müdürü Leyla Özdemir, projenin anneler için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, projeye katılan öğrencilere teşekkür etti.

Bir süre alışveriş merkezinde sergilenecek dev Anneler Günü resmi, büyük-küçük her yaştan ziyaretçiyi bekliyor.

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