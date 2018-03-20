150 milyon bebek bu düzenlemeyle hayata tutunabilir

Bilim insanları her sene hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölen 150 milyon bebeğin, fosil yakıt kullanımının azalmasıyla hayata tutunabileceğini açıkladı.

Aşırı fosil yakıt kullanımı sebebiyle ortaya çıkan sağlık problemleri sadece yetişkinleri değil yeni doğan bebekleri de olumsuz etkiliyor. Duke Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre her sene 150 milyon erken doğan bebek, hava kirliliğine bağlı oluşan hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor. 154 ülkenin mercek altına alındığı araştırmada fosil yakıt kullanıma bağlı artan sıcaklık değerlerinin sabit tutulması ve karbon salınımın azaltılması durumunda milyonlarca bebeğin yaşama şansının artacağı kaydediliyor.

Araştırmacılar bir bilgisayar simülasyonunda aşırı fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan hava kirliliğini farklı hızlarda düşürdü. 3 farklı senaryonun oluşturulduğu simülasyon ile pilot bölgelerdeki bebek ölümleri karşılaştırıldı. Hava kirliliğinin ucuz yöntemlere başvurmadan hızlıca azaltıldığı bölgelerde milyonlarca bebeğin yaşam şansının arttığı görüldü.

Araştırmacılar ortaya çıkan sonucun karbon salınımı ve fosil yakıt tüketiminin azaltılması noktasında politika yapıcıları teşvik edeceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz senelerde yayınladığı istatistiklerde hava kirliliğinin milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunu açıklamış, fosil yakıt tüketimi konusunda ağır sanayi üretimi yapan ülkeleri uyarmıştı.