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150 motosikletli Çanakkale'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'dan yola çıkan, aralarında gazilerin de bulunduğu 150 motosikletli, Gelibolu'daki tarihi alanları, şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'dan yola çıkan, aralarında gazilerin de bulunduğu 150 motosikletli tarihi yarımadaya geldi.

Türkiye'nin Renkleri Motosiklet Kulüpleri Birliği ile Freedom Riders M.C. Türkiye Özgürlük Sürücüleri Motosiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri de katıldı.

Program kapsamında, Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden 15 Kıbrıs gazisi ile motosiklet derneklerinin üyeleri, Gelibolu'daki tarihi alanları, şehitlikleri ve anıtları da gezdi ve buralarda şehitler için dua etti.

Freedom Riders M.C. Türkiye Özgürlük Sürücüleri Motorsiklet Kulübü Derneği Başkanı Emre Mühürdaroğlu, özgürce, huzur içinde, rahatlıkla motosikletle gezebilmeyi gazilere ve şehitlere borçlu olduklarını söyledi.

Onlara ne kadar teşekkür edilse az olacağını dile getiren Mühürdaroğlu, "Bizlere bu vatanı hediye eden ağabeylerimize ne yapabiliriz diye düşündük. En azından onlara şehitlikleri gezdirelim istedik. Bu vatanın evladı bitmez. Bu millet de asla bölünmez." dedi.

Kıbrıs gazisi Dilaver Boduroğlu da motorcular sayesinde tekrar şehitliğe geldiğini belirterek, "Atalarımızın yaşattığı savaşın anılarını bir daha burada yaşamış olduk. Güneydoğu'da da şimdi bizim aramıza katılacak gazilerimiz var. Bizler de onlara bayrağımızı teslim edeceğiz. Bizim yaşımız ilerledi ama bugün savaş olsa yine aynı şekilde tüm arkadaşlarımızla hazır vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

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