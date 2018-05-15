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1500 genç pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet sürdü

Düzce'de, yaklaşık 1500 genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet kullandı.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik Haftası kutlama programı çerçevesinde bisikletçiler, Anıtpark alanında bir araya geldi.

Anıtpark alanında yapılan bilgilendirmenin ardından hareket eden 1500 genç, 15 kilometre pedal çevirerek Melen Bölgesi'ne ulaştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin bisiklet kullanımı konusunda öncü olması gerektiğini ifade etti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bu yılki kutlamalara bisiklet turu ile başladıklarını kaydeden Dereci, "Gençlerimizden bu yönde bir öneri geldi, biz de hemen organizasyonu hazırladık. Çok güzel bir başlangıç oldu. Genç, yaşlı, kadın, erkek hep birlikte bisiklet kullanacağız, inşallah bu örnek olur." diye konuştu.

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bisiklet Düzce

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