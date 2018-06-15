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1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Namık Işıklı (52) ve oğlu Lutfican Işıklı (21), 1500 liraya aldıkları 1972 model hurda otomobili, 20 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptırdı.

1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Namık Işıklı (52) ve oğlu Lutfican Işıklı (21), 1500 liraya aldıkları 1972 model hurda otomobili, 20 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptırdı.
Otomobil lastik servisi bulunan Namık Işıklı, oğlu Lutfican Işıklı'nın çok sevdiği Murat 124 model otomobilin hurdasını 1500 liraya satın aldı. Çekme belgeli satın alınan otomobil, çekici ile otomobil sanayisine götürüldü. Otomobil, birkaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 20 bin lira harcanarak yenilendi.
Namık Işıklı, 4 yıl süren çabalarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları orijinal parçalarla aracı ilk günkü haline getirdiklerini söyledi. Aracı 1974'te ilk satın aldığı otomobile benzer hale getirdiğini anlatan Namık Işıklı, "Araç benim ilk satın aldığım aracın aynısı. Bende anısı çok büyüktü. Alın terimle aldığım ilk otomobildi. Bu otomobili de oğlum kullansın diye aldım. Onun da bu tür araçlara merakı var. Birlikte orijinaline uygun şekle getirdik. Çok çaba sarf ettik. Sonunda istediğimiz gibi oldu. Bütün parçaları orijinal. Çok titiz davrandık yaparken. Araç ilk günkü gibi oldu. Oğlum da ben de zevkle biniyoruz" dedi.
'EVLADIMIZ GİBİ OLDU'
Aracı görenlerin çok mutlu olduğunu söyleyen Namık Işıklı, "Bizim yaşımızdaki insanların bu araçlarla illa bir anısı oluyor. İlk araçları oluyor. İlk bindikleri, gördükleri araç oluyor. Bizim yaşadığımız yerlerde bu araçların ayrı bir yeri var. Ben bu araca binince gençlik yıllarıma gidiyorum. O günleri hatırlıyorum. Beni mutlu ediyor. Bunu sürmek bana keyif veriyor. Bizim için bir evlat oldu bu. Evladımız gibi seviyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler

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