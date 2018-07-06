HABER

1500 rakımlı yaylada Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

TÜRKLERİN Karadeniz'e ilk giriş kapısı olduğu belirtilen Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı.

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- TÜRKLERİN Karadeniz'e ilk giriş kapısı olduğu belirtilen Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Ordu'nun Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehidi anma programı düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve Ordu'nun 19 ilçesinden 2 bine yakın genç ile vatandaş katıldı. Şehitlikte bulunan camide cuma namazı öncesinde başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Ecdadımız da bu topraklarda zahmet çekerek, şehit olarak, kanlarını dökerek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras bıraktı. Şüphesiz ki bizim geçmişten bugüne kalan en değerli, en kıymetli varlığımız bu vatan. Bu vatana da sahip çıktığını gençlerimiz bugün, bu soğukta, bu yağmur altında gösterdiler. Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü vatan topraklarına geçmişte sahip olduğu gibi 15 Temmuz'da da, bugün de sahip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara güveniyoruz. Rabbimize de dua ediyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk ise programın önemine dikkat çekerek, "Canlarını bu vatan için, bu bayrak için, kutsal değerlerimiz için veren aziz şehitlerimizi bu vesile ile burada bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnanıyorum ki, gençlerimiz almış olduğu eğitimle bu bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. Bize düşen görev de bu; atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde taşımaktır" diye konuştu.

Anma programı kapsamında at üzerinde ok atma, karpuz kesme ve akrobasi gösterileri de düzenlendi. Gösteriler büyük ilgiyle izlendi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!
Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

İlginizi Çekebilir

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.