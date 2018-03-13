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1500 yıllık Andaval Kilisesi turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Niğde’de, Roma tarihinde 'Büyük' unvanı ile anılan tek imparator olan 1.

Ali KADI NİĞDE,(DHA) Niğde’de, Roma tarihinde 'Büyük' unvanı ile anılan tek imparator olan 1. Konstantinos’un annesi Helena’ya adanmış 1500 yıllık Andaval (Konstantin- Helena) Kilisesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Merkez Aktaş Kasabası’nda bulunan tadilat ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını, kilisenin önümüzdeki aylarda vatandaşlar için ziyarete açılacağını söyledi. Akdemir, Bizans dönemine ait kilisenin, İstanbul’dan Kilikya Pylaisi’ne giden yol üzerinde bir istasyon görevi üstlendiğini belirterek şu bilgileri verdi Andaval Kilisesi, Konstantinos’un annesi Helena’ya adanmış bir kilisedir. Aktaş Kasabası'nda bulunan kilise Erken Bizans dönemine aittir. Günümüzden yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait olan Andaval Kilisesinin yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Niğde-Kayseri yolu üzerinde olduğu için yerli ve yabancı turist kolaylıkla ziyaret edilebilir. Müze Müdürlüğü tarafından koordine edilerek tadilat ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Önümüzdeki aylar içerisinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği şekilde çalışmalar yürütülmektedir

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