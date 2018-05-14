15'liler Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek

İSTANBUL (AA) - Tokat 15'liler Derneği üyeleri ve bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulundu.

Esenyurt Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar adına basın açıklamasını okuyan başkan Saffet Gümüş, aralarından Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayını çıkardıklarını belirtti.

AA muhabirine konuşan Gümüş, ''Biz vatan müdafaası için Çanakkale'ye giden dedelerin torunlarıyız. Dün Çanakkale'de Tokat 15'lileri, vatan topraklarını korumak için nasıl mücadele etmişse bugün de bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında aynı mücadeleyi vermek için her platformda var olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Gümüş, şunları söyledi:

"Yüzyıl önce 15 yaşındaki dedelerimiz nasıl vatan toprakları için mücadele etmişse bugün de tıpkı dedelerimiz gibi bizler de aynı mücadeleyi vermesi için Türkiye'nin en genç aday adaylarından biri olan Erdoğan Karaca kardeşimizin yanındayız, Cumhurbaşkanımızın destekçileriyiz. Erdoğan Karaca kardeşimiz, dedelerinden kalan görevi inşallah hakkıyla yerine getirecektir. Derneğimizin mensuplarından biri olan kardeşimizin çıktığı bu yolda başarılar diliyorum ve 15'liler Derneği olarak çok gururlandığımızı belirtmek istiyorum.''

Milletvekili aday adayı Erdoğan Karaca da ''Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum, 13 yaşından beri gönül verdiğim bu davada Cumhurbaşkanımızla birlikte mücadele etmek istiyorum. İstanbul'daki gençlerin sesini duyurmaya gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gençlerin arkasında duracağına inanıyorum.'' diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra toplu fotoğraf çektiren grup dağıldı.

