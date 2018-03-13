HABER

15'lilerin memleketinde Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçe belediyesi Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film hazırladı.

TOKAT,(DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçe belediyesi Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film hazırladı. Filmde Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de rol aldı. Turhal Belediyesi ve bir yapım şirketi işbirliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na katılıp şehit olan bir askerin hayatı ile Tokat’tan Çanakkale Savaşı'na katılan 15’liler arasında bağ kurulmaya çalışılan bir kısa film hazırladı. 'Şehadet Uykusu' adı verilen kısa filmin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmde kendisi de rol alan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ''Bu filmimizi Turhal Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz hazırladı. Şehit haberlerinin yoğun olarak geldiği bu günlerde çok anlamlı bir film oldu. Görev alan arkadaşlarımız da profesyonel sanatçı değil. Bizim Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız. Kendileri görev alarak bu filmi hazırladılar. Turhal, çözüm sürecinin bitmesinden sonra en fazla şehit veren yerlerden bir tanesi. Çözüm sürecinden bu tarafa 12 şehidimiz var. Bu topraklarda hiçbir dönemde şehitlerimiz eksik olmamış. Turhal bu yönüyle şehitlik ruhunun sürekli nesilden nesile aktarılmış olduğu bir yer. Aynı zamanda burası 15’lilerin memleketi. Şehadet bilincinin biraz daha yaygınlaşmasını, halkımızın biraz daha bilinçlenmesini, gençlerimizin bu ruhu biraz daha kuşanmasını sağlamak istedik'' dedi. Hazırlanan kısa film, 18 Mart'ta Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenecek Çanakkale Şehitleri'ni anma programında ilk kez yayınlanacak.

Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sungurlu’da eski hükümlü devlet desteğiyle işyeri açtı

Sungurlu’da eski hükümlü devlet desteğiyle işyeri açtı

Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular

Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular

Avni Aker Stadı’nın çimleri Ekopark’ta yaşayacak

Avni Aker Stadı’nın çimleri Ekopark’ta yaşayacak

Kdz. Ereğli’de Türkiye ve Ortadoğu konferansı

Kdz. Ereğli’de Türkiye ve Ortadoğu konferansı

Müdür Tekin’den genel sağlık sigorta primi ile ilgili açıklama

Müdür Tekin’den genel sağlık sigorta primi ile ilgili açıklama

Köylülerden Mehmetçiğe destek kampanyası

Köylülerden Mehmetçiğe destek kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.