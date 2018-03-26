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16-18 yaşındaki gençler, aşçılığa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 6’ıncı grup aşçı yardımcılığı kursu, 12 öğrenciyle başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde kurs eğitimleri devam ediyor.

16-18 yaşındaki gençler, aşçılığa hazırlanıyor

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 6’ıncı grup aşçı yardımcılığı kursu, 12 öğrenciyle başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde kurs eğitimleri devam ediyor. 6’ıncı grup aşçı yardımcılığı kursu, sosyal risk grubunda yer alan 16-18 yaş arasında 12 öğrenciyle başladı. Kurs yaklaşık olarak 30 hafta sürecek. Kurs kapsamında öğrencilere, Anadolu mutfağının lezzetleri pratik ve uygulamalı olarak öğretiliyor.
Aşçılık kursuna katılan öğrencilere ilk önce teorik bilgiler veriliyor. Daha sonra mutfakta hazırlık, hijyen ve güvenlik kuralları öğretiliyor. Teorik dersler bittikten sonra öğrenciler, mutfakta meyve- sebze yıkama, kesme ve soyma işlemlerine başlıyor. Eğitimin son kısmında ise öğrencilere yemeği pişirme ve sunumu gösteriliyor. Kurs sonunda öğrencilere sertifika veriliyor.
Beyaz Kalpler Eğitim Merkezinde kurs gören sosyal risk grubundaki öğrencilere servis elemanı, aşçılık, elektrik ve pano monotörlüğü gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

16-18 yaşındaki gençler, aşçılığa hazırlanıyor

16-18 yaşındaki gençler, aşçılığa hazırlanıyor

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