16. Gayrimenkul Zirvesi başladı

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, "Şehirlerimizin kadim yapısını bozmadan, kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, kentlerde yaşam kalitesini artırmamız mümkün. Bu yaklaşımla, kentsel dönüşüm sürecini 'Akıllı Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' çerçevesinde kurgulamamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.
Bu yıl 16'ncısı "Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA'sı Mercek Altında" teması ile düzenlenen Gayrimen sektör temsilcileri, kanaat önderleri ve ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi isimlerin katılımıyla Uniq İstanbul'da başladı.
Yetgin, açılış konuşmasında, 2000 yılından itibaren düzenledikleri Gayrimenkul Zirvesi'nin, sektörün en önemli buluşması haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü çok daha güçlü seviyeye taşıyacağız. Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimi adına önemli bir misyon üstlenen GYODER olarak, önceliğimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü, çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz."
2018 yılında gayrimenkul sektörünün büyümesine katkı sağlayacak olumlu etkenlerin başında, sektörün kendi iç dinamiğine ve potansiyeline ek olarak, teşviklerin devamı gibi unsurların geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:
"Şehirlerimizin kadim yapısını bozmadan, kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, kentlerde yaşam kalitesini artırmamız mümkün. Bu yaklaşımla, kentsel dönüşüm sürecini 'Akıllı Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' çerçevesinde kurgulamamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi, ülkemize yakışır bir şekilde planlamak için kentsel dönüşüm sürecini fırsata çevireceğimiz konusunda son derece iyimserim. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ne kadar süratli ve vizyoner bir dönüşüm yaparsak o kadar iyi sonuçlar alacağız."
- "İstanbul'u örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz"
Sektör olarak kamudan beklentilerinin olduğunu ifade eden Yetgin, "Kamunun, yeni yönetmelik ile sektöre yönelik iyileştirmeleri ve destekleri için gayrimenkul sektörü adına müteşekkiriz ancak beklentilerimiz bazı noktalarda devam ediyor. Örneğin KDV konusunda bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi gibi bir beklentimiz var. Buna ilave olarak, özellikle konut faiz oranlarının makul seviyede olması; ivmenin hızlanması ve sektör olarak ülkemiz ekonomisine katkımızın artması için önem arz ediyor." diye konuştu.
Akıllı şehir uygulamalarının, kent yaşamını sürekli dönüştüren ve gelecekte de sıklıkla karşılaşacakları bir olgu olarak önlerinde durduğunu aktaran Yetgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Avrupa bugün akıllı şehir konusunda lider konumda. Kamunun da destekleriyle hayata geçen projelerin çoğunda, enerji teşvikleri, daha iyi ulaşım, nitelikli binalar ve daha verimli su kullanımının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Akıllı şehir konseptini biz de bir an önce gündemimize almalı ve bu yönde projeler geliştirmeliyiz.
Hem bir finans şehri hem turizm merkezi, hem sağlık merkezi hem de ulaşım merkezi olarak öne çıkan İstanbul, üçüncü havalimanıyla birlikte dünya çapında bir lojistik merkezi olma yolunda. Dolayızıyla İstanbul, akıllı şehirlerde olması istenen tüm alanlarda güçlü ve etkili bir şekilde yer almalı. Dünyada ayrıcalıklı bir konuma sahip olan İstanbul’u, kapsamlı bir planlamayla örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz."
Zirvede açılış konuşmalarının ardından GYODER Başkan Yardımcıları Ersun Bayraktaroğlu, Neşecan Çekici ve Prof. Dr. Gürsel Öngören, "Gayrimenkulün Genetik Hafızası" başlığı altında sunum gerçekleştirecek.
"Gayrimenkul Sektörü ile DNA'nız Uyuştu mu?" başlıklı ilk sunuma Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ve The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin de aralarında bulunduğu isimler, farklı sektörlerden gayrimenkul sektörüne geçenlerin beklentilerini, sektörün avantajları ve dezavantajlarını değerlendirecek.
Zirvenin ikinci oturumu, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'ın katılımıyla yapılacak.
"Gayrimenkulde Tercihlerin DNA'sı Değişiyor mu?" başlıklı üçüncü oturumda ise DDG Yönetim Kurulu Başkanı Bryce Turner, I-AM Türkiye Kurucu Ortağı Emre Kuzlu, Galatasaray Üniversitesi Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü Ögretim Üyesi Sosyolog Dr. Jean François Perouse, KPMG Türkiye Şirket Ortağı İsmail Önder Ünal, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Akademetre Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil İbrahim Zeytin; trendler, yeni kuşağın beklentileri ve geleceğin şehirleri konularını mercek altına alacak.
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum