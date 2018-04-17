16. Gayrimenkul Zirvesi başladı

"Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü çok daha güçlü seviyeye taşıyacağız. Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimi adına önemli bir misyon üstlenen GYODER olarak, önceliğimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü, çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

2018 yılında gayrimenkul sektörünün büyümesine katkı sağlayacak olumlu etkenlerin başında, sektörün kendi iç dinamiğine ve potansiyeline ek olarak, teşviklerin devamı gibi unsurların geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Şehirlerimizin kadim yapısını bozmadan, kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, kentlerde yaşam kalitesini artırmamız mümkün. Bu yaklaşımla, kentsel dönüşüm sürecini 'Akıllı Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' çerçevesinde kurgulamamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi, ülkemize yakışır bir şekilde planlamak için kentsel dönüşüm sürecini fırsata çevireceğimiz konusunda son derece iyimserim. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ne kadar süratli ve vizyoner bir dönüşüm yaparsak o kadar iyi sonuçlar alacağız."

- "İstanbul'u örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz"

Sektör olarak kamudan beklentilerinin olduğunu ifade eden Yetgin, "Kamunun, yeni yönetmelik ile sektöre yönelik iyileştirmeleri ve destekleri için gayrimenkul sektörü adına müteşekkiriz ancak beklentilerimiz bazı noktalarda devam ediyor. Örneğin KDV konusunda bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi gibi bir beklentimiz var. Buna ilave olarak, özellikle konut faiz oranlarının makul seviyede olması; ivmenin hızlanması ve sektör olarak ülkemiz ekonomisine katkımızın artması için önem arz ediyor." diye konuştu.