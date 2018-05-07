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16 işçi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB), klima üretimi yapan bir fabrikadaki, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden 16 işçi, 15 gündür eylem yapıyor.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB), klima üretimi yapan bir fabrikadaki, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden 16 işçi, 15 gündür eylem yapıyor. MOSB 4. Kısım'da faaliyet gösteren klima fabrikasında 16 işçi iddiaya göre, Birleşik Metal Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle fabrika tarafından İş Kanunu'nun 25'inci maddesince hiçbir tazminat ödenmeden 19 Nisan, 23 Nisan ve 24 Nisan'da, 3 ayrı grup olarak işten çıkartıldı. Yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak iddiasıyla tazminatsız olarak işten çıkarılan 16 işçinin 15 gündür haklarını geri alabilmek için fabrika önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdürdükleri eyleme, diğer fabrikaların işçilerinden de destek geldi. MOSB, İzmir'in Çiğli, Kemalpaşa ve Gaziemir organize sanayi bölgelerindeki diğer fabrikalarda çalışan işçiler, siyasi partiler, STK temsilcileri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da işçilerin eylemine katılarak destek verdi. 'BU İŞYERİNE SENDİKA HALAYLARLA GİRECEK' Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçilerin haklarını geri alması konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Serdaroğlu, şöyle konuştu: "Eline bir işverenlik hakkı geçirmiş, nereden geçirdiğini bilmiyorum. Bir fabrika açmış ama 'Bu fabrikada ben yasa tanımam' diyor. Bu fabrikada diyor ki 'Sizin yaşantınız benim iki dudağımın arası kadardır. Ben burada sendika olmayacak diyorsam olmayacak' diyor ve insanları intikam alırcasına eşiyle birlikte atıyor. İntikam alırcasına, anne adayı insanları işten atıyor. İntikam alırcasına tazminatsız atıyor, burnunu sürtmeye çalışıyor. Şu anda hukuksal olarak sadece işe iade davası, sendikal yetki davasından ziyade onurlarıyla oynandığı için başka davalar da açmaya hakları var. Biz arkadaşlarımızın haklarını da sonuna kadar hukuksal anlamda devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. İnsanların onurlarıyla oynamak, ekmekleriyle oynamak, işleriyle oynamak, çocuklarının rızıklarıyla oynamak, bunlara bir cezai müeyyideyi ortaya çıkartmıyor. İşte biz bu yasalara isyan ediyoruz. Haklı olduğumuz ortaya çıksa bile haksız olan, suçlu olan, yasadışı davranan insanlar bu ülkede cezalandırılmıyor. Bu ülkede namusuyla çalışan insanlar, yasal haklarını kullandığı için, sendikalı oldukları için cezalandırılıyor." Sık sık sloganların atıldığı basın açıklamasının sonunda işçiler, eylemlerine devam eden arkadaşlarına "Yalnız değilsiniz" diyerek, fabrika önünden ayrıldı.

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