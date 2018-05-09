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16. İstanbul Bienali'nin küratörü Nicolas Bourriaud oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesi, bu yıl sonbaharda düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İKSV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bienalin küratörlüğünü Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud üstlenecek.

Bienal, çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek.

Farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesi ise bu yıl sonbaharda düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bourriaud, "Kurulduğu 1987 yılından bu yana düzenlediği sergilerde her zaman güçlü küratöryel ifadelere yer veren İstanbul Bienali'nin tarihine katkı sunacak olmaktan büyük onur duyuyorum. İstanbul şehrinin, ikili düşüncenin hakim olduğu günümüz küresel siyasi ortamında, bir kesişim noktası olarak özel bir anlam taşıdığına inanıyorum. Bu bağlamda 16. İstanbul Bienali ekseninde tarihsel durumumuzu yansıtan bir sergi şekillendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
16. İstanbul Bienali İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nicolas Bourriaud

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