"16. Macar Günü" Tekirdağ'da kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "16. Macar Günü" törenle kutlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nce organize edilen 54. Uluslararası Kiraz Festivali'yle birlikte gerçekleştirilen "16. Macar Günü" dolayısıyla Rakoczi Müzesi'nde tören düzenlendi.

Türk ve Macar milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Güneş Gürseler, müze önünde bulunan anıta çelenk bıraktı.

Büyükelçi Kiss, törende yaptığı konuşmada, Türk-Macar dostluğunun en iyi şekilde yaşandığı şehirlerden birinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Macar günü etkinliklerinin Türk-Macar dostluğunun daha da gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Kiss, şöyle devam etti:

"Türkiye'de görev yaptığımdan bu yana 7. kez Tekirdağ'a misafir oluyorum. Tekirdağ'ın misafirperverliğinin tadını çıkarıyorum. Buraya tekrar gelmek çok güzel. Tekirdağ'a gelmek ve festivale katılmayı çok önemsiyorum. Tekirdağ'da Macar olmak çok güzel bir duygu. Türkiye'de Macar olmak iyi hissettiriyor. Bunu da en iyi Tekirdağ hissettiriyor. Festival, siyasal ve ekonomik iş birliğinin yanında, kültürün çok kapsamlı araçlarıyla sosyal ilişkilerin güçlenmesine vesile oluyor. Macar gününün başarısında Macar ve Türk halkının dostluğu önemli rol oynamaktadır."