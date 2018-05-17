16 Mayıs Şans Topu sonuçları: Şans Topu bu sefer Adana'dan çıktı! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları)

Şans Topu sonuçları, 16 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Şans Topu çekilişinde geçen hafta iki kişi 5+1 bilmiş ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 883. hafta Şans Topu çekilişi Ankara'da yapıldı. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen bir kişi çıktı. Adana'dan oyuna katılan Şans Topu talihlisi, 709 bin liralık ikraminin sahibi oldu. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişin tüm detayları...
Şans Topu oyununun 883'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 9, 14, 26, 31 ve artı 12 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 709 bin 802 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, Adana'nın İmamoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
16 Mayıs Şans Topu çekilişinde ayrıca; 5 bilen 34 kişi 2 bin 87 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 265 kişi 267 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 29 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 853 kişi 17 lira 25'er kuruş, 3 bilen 84 bin 959 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 509 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 333 kişi ise 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 366 bin 3 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 942 bin 160 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 778 lira 56 kuruş aktarıldı.
Şans Topu oyununun 881'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?
Bilmeyenler, ya da bu oyunu yeni oynamaya başlayanlar için Şans Topu'nun çekilişin nasıl yapıldığını anlatalım. Şans Topu'nun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişinde diğer oyunlardan farklı olarak iki farklı çekiliş küresi kullanılır. Bu kürelerden bir tanesine 1-34 sayıları içeren toplar, diğerine 1-14 yazılı toplar konulur. Kürelerin ilkinde beş adet top çekilir. Diğerinden ise şans topu adı verilen bir top çekilir. Ve böylece haftanın 5+1 şanslı sayıları belirlenmiş olur.
Çekiliş tamamlanmasından sonra Şans Topu'nun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.
Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.
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