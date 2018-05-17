16 Mayıs Şans Topu sonuçları: Şans Topu bu sefer Adana'dan çıktı! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları)

Şans Topu sonuçları, 16 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Şans Topu çekilişinde geçen hafta iki kişi 5+1 bilmiş ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 883. hafta Şans Topu çekilişi Ankara'da yapıldı. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen bir kişi çıktı. Adana'dan oyuna katılan Şans Topu talihlisi, 709 bin liralık ikraminin sahibi oldu. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişin tüm detayları...

16 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 883'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 9, 14, 26, 31 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 709 bin 802 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, Adana'nın İmamoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

16 Mayıs Şans Topu çekilişinde ayrıca; 5 bilen 34 kişi 2 bin 87 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 265 kişi 267 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 29 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 853 kişi 17 lira 25'er kuruş, 3 bilen 84 bin 959 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 509 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 333 kişi ise 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.