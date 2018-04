16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama: 341 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango 819. hafta On Numara sonuçları)

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapıldı. 819. hafta On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Ankara, Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasında canlı yayında yapılan çekilişte küre içine konulan 1-80 sayılı toplardan 22 tanesi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Aydın'dan bir talihli, On Numara çekilişinde çıkan haftanın sayılarından on tanesini doğru tahmin etmeyi başardı. Ve 341 bin lira ikramiye kazandı. İşte 16 Nisan On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin detayları...

16 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.