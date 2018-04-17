16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama: 341 bin lira bir kişiye! (Milli Piyango 819. hafta On Numara sonuçları)

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapıldı. 819. hafta On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Ankara, Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasında canlı yayında yapılan çekilişte küre içine konulan 1-80 sayılı toplardan 22 tanesi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Aydın'dan bir talihli, On Numara çekilişinde çıkan haftanın sayılarından on tanesini doğru tahmin etmeyi başardı. Ve 341 bin lira ikramiye kazandı. İşte 16 Nisan On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin detayları... 16 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 770 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 275 bin 797 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 864 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 732 lira 78 kuruş aktarıldı. GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI 818. HAFTANIN SAYILARI: 06,08,10,14,17,18,30,31,32,42,50,51,52,53,59,60,65,67,72,73,76,79 9 Nisan On Numara çekilişinde 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin eden 4 kişi 85 bin 895 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre talihlilerin kuponlarını ANKARA / ÇANKAYA - BALIKESİR / DURSUNBEY - ÇANAKKALE / ECEABAT - ZONGULDAK / MERKEZ'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi. On Numara çekilişinde ayrıca 9 bilen 82 kişi 2 bin 794 lira beşer kuruş, 8 bilen bin 618 kişi 141 lira altmış beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 599 kişi 26 lira kırkar kuruş, 6 bilen 104 bin 318 kişi 4 lira kırk beşer kuruş ile hiç bilemeyen 195 bin 407 kişi 3'er lira ikramiye kazandılar.

ON NUMARA NEDİR? Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılan On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.