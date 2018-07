16 Temmuz On Numara sonuçları: 10 bilen 3 kişi 104 bin 402'şer lira ikramiye kazandı!

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı ve 832. hafta On Numara sonuçları belli oldu. Geçen haftadan devir eden ikramiyenin olmadığı On Numara çekilişinde 10 bilen 3 kişi 104 bin 402'şer lira ikramiye kazandı. Sizler de şansınızı On Numara çekilişinde denediyseniz aşağıdaki 16 Temmuz On Numara sonuçları ile kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. İşte On Numara sonuçları

16 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 832. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 34, 37, 41, 46, 51, 56, 57, 63, 66 ve 67 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi 104 bin 402 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 168 kişi bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen 3 bin 146 kişi 66 lira 65'er kuruş, 7 bilen 26 bin 197 kişi 15 lira 35'er kuruş, 6 bilen 133 bin 424 kişi 3 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 360 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.