"16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 1 Ağustos'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali", 1 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Bodrum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, Nikos Kazancakis'in 35'ten fazla ülkede sahnelenen ünlü eseri "Zorba" ile yapılacak.

Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle hazırlanan eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

İspanya'dan gelen Rosario, Ricardo ve Jose Castro Romero adlı üç kardeşin kurduğu "Castro Romero Flamenco" topluluğu, 3 Ağustos'ta kendi müzikleri ve koreografilerinden oluşan "Esencia Flamenca" adlı performansı sahneleyecek.

Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, balenin yıldızlarını sahneye taşıyan "Balenin En İyileri" gösterisini 8 Ağustos'ta sergileyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale sanatçıları, 11 Ağustos'ta "Don Kişot" balesini sunacak. Miguel de Cervantes'ın aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa'nın adımlarıyla sahnelenen eserde, Ludwig Minkus'un müzikleri izleyiciyle buluşturulacak.

Festivalin 15 Ağustos'taki kapanış etkinliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyerini yapan "Frida"yı sahneleyecek. Eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın'a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait.

