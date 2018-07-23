HABER

"16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 1 Ağustos'ta başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Festivalin açılışı, Nikos Kazancakis'in 35'ten fazla ülkede sahnelenen "Zorba" adlı eseriyle gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali", 1 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Bodrum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, Nikos Kazancakis'in 35'ten fazla ülkede sahnelenen ünlü eseri "Zorba" ile yapılacak.

Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle hazırlanan eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

İspanya'dan gelen Rosario, Ricardo ve Jose Castro Romero adlı üç kardeşin kurduğu "Castro Romero Flamenco" topluluğu, 3 Ağustos'ta kendi müzikleri ve koreografilerinden oluşan "Esencia Flamenca" adlı performansı sahneleyecek.

Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, balenin yıldızlarını sahneye taşıyan "Balenin En İyileri" gösterisini 8 Ağustos'ta sergileyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale sanatçıları, 11 Ağustos'ta "Don Kişot" balesini sunacak. Miguel de Cervantes'ın aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa'nın adımlarıyla sahnelenen eserde, Ludwig Minkus'un müzikleri izleyiciyle buluşturulacak.

Festivalin 15 Ağustos'taki kapanış etkinliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyerini yapan "Frida"yı sahneleyecek. Eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın'a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendiHakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi
BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta temaslarına başladıBM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta temaslarına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bale bodrum Devlet Opera ve Balesi festival konser Opera

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.