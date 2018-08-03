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16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festival kapsamında İspanya'dan gelen "Castro Romero Flamenco" topluluğu, antik tiyatroda gösteri sundu

16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, İspanya'dan gelen "Castro Romero Flamenco" topluluğu sanatseverlere gösteri yaptı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivalde, "Esencia Flamenca" adlı gösteri sahnelendi.

Rosario, Ricardo ve Jose Castro Romero kardeşlerin oluşturduğu "Castro Romero Flamenco" isimli topluluğunun, kendi müzikleri ve koreografilerinden oluşan gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

İki bölümden oluşan ve 1,5 saat süren bale gösterisini, aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile sanat ve iş dünyasından isimlerin de bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi.

Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliğinin 8 Ağustos'taki "Balenin En iyileri" gösterisi ile devam edecek festival 15 Ağustos'ta sona erecek.

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"16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" bale Castro Romero Flamenco" İspanya Muğla

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