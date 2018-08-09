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16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

Viyana Devlet Opera Balesi Birliği Bodrum Antik Tiyatro'da gösteri sundu

Muğla'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği gösteri sundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da "Balenin En İyileri" gösterisi sahnelendi.

Klasik balenin öne çıkan örneklerinden derlenen gösteride topluluk, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin “Kuğu Gölü Balesi”, Cesare Pugni’nin “Venedik Karnavalı”, Boris Asafiev’in "Paris Ateşi", Adolf Adam'ın "Giselle", Camille Saint Saens’in "Kuğunun Ölümü", Carl Orff’un "Carmina Burana" ve Johann Strauss’un “Güzel Mavi Tuna” gibi eserlerinden örnekler sundu.

İki bölümden oluşan ve toplam 1,5 saat süren bale gösterisini yaklaşık bin 500 kişi izledi. Keyifli dakikalar yaşayan izleyenler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği "Don Kişot" adlı gösteri ile devam edecek festival, 15 Ağustos'ta sona erecek.

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