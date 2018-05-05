Adana'da düzenlenen 16. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'nde, geleneksel Türk oyunlarından cirit, atlı okçuluk oynandı.
Çukurova ve Havalisi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ile Adana Yörük Türkmen Federasyonuna üye derneklerce Adana Büyükşehir ve Sarıçam belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen şölen, Merkez Park'ta yapıldı.
Çok sayıda vatandaşın takip ettiği etkinlikte, geleneksel Türk oyunlarından cirit, atlı okçuluk oyunları oynandı.
Macaristan Turan Vakfı üyelerinin kılıçlı gösterileri ve Gagavuz Türkleri'nin müzikli gösterileri beğeni topladı.
Şölen, yarın akşam sona erecek.
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