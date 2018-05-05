HABER

16. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:52 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında, geleneksel Türk oyunlarından cirit, atlı okçuluk oynandı

Adana'da düzenlenen 16. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'nde, geleneksel Türk oyunlarından cirit, atlı okçuluk oynandı.

Çukurova ve Havalisi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ile Adana Yörük Türkmen Federasyonuna üye derneklerce Adana Büyükşehir ve Sarıçam belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen şölen, Merkez Park'ta yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın takip ettiği etkinlikte, geleneksel Türk oyunlarından cirit, atlı okçuluk oyunları oynandı.

Macaristan Turan Vakfı üyelerinin kılıçlı gösterileri ve Gagavuz Türkleri'nin müzikli gösterileri beğeni topladı.

Şölen, yarın akşam sona erecek.

15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdiKayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi
Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16. Yörük Türkmen Şöleni adana

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.