16 üniversiteye rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulundan, (YÖK) aralarında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın da bulunduğu 16 üniversite için rektör ataması yapılacağı bildirildi.
YÖK tarafından yayımlanan, "rektör adaylığı başvuru ilanı"nda, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi' ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri''ne rektör ataması yapılacağı belirtildi.
Bugün başlayan başvuruların 6 Haziran Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği bildirilen açıklamada, rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar şöyle sıralandı:
"Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir."
Sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek adaylar, bizzat yapabilecekleri başvurularını posta veya elektronik postayla gerçekleştirebilecek.
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkat!
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum