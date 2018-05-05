Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde "16'ncı Eyyüp Nebi Dünya Sabır Günü Etkinlikleri" düzenlendi.
Viranşehir Belediyesince, "sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber'in mezarının da bulunduğu, adını taşıyan mahallede düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerin seslendirildiği programda yaklaşık 4 bin kişiye "sabır pilavı" ikram edildi.
Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sadakatin, vefanın, bağlılığın, berraklığın ve temizliğin temsili olan kutsal mekanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İslam coğrafyasındaki olumsuzluklara dikkati çeken Erin, yaşanan zulmün son bulması için dua edilmesi gerektiğini söyledi.
Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit de mahalledeki kutsal mekana büyük önem verdiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından tertip komitesince, "sabır ödülü" Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesine, "sadakat ödülü" Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesine, "vefa ödülü" de Sıraç Suman'ın ailesine verildi.
Programa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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