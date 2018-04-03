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17. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 00:17 | Son Güncelleme

Festivalin açılış konserini Çekya'nın önemli üflemeli sanat gruplarından Flautus Vocis verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen 17. Klasik Müzik Festivali, Çekya'nın önemli üflemeli sanat gruplarından Flautus Vocis'in konseriyle başladı.

Flautus Vocis grubu tarafından tarihi Millet Hamamı'nda verilen konserle başlayan festivalin ilk etkinliğinde sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.

Konsere, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, yazarlar Yalvaç Ural, Ahmet Ümit ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 17 yıl boyuncaki tek temasının klasik ve caz müziğini Afyonkarahisar'a kazandırmak olduğunu belirterek, festivalde süreklilik yakalamanın önemli olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar halkının klasik müziğe hiçbir zaman ilgisiz kalmadığına dikkati çeken Başkadem, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Klasik müzik farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkadem, "Çünkü klasik müzik ve caz gerçekten müthiş ve de herkes sevgiyle dinleyebiliyor. Esas mesele bence bu." dedi.

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17. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Hüseyin Başkadem

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