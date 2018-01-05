HABER

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 01:20 | Son Güncelleme 2 saat önce

AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci’nin, 17 Aralık’ta yaptığı ’Ve perde açıldı, oyun başladı’ paylaşımı ve ’Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı’ yorumu yerel basında yer alırken, vatandaşlar tepki gösterdi.

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nın geçen 31 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal oldu. Mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay, kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etti. Ak Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci’nin, 17 Aralık 2013 tarihinde hala kullanmakta olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ortaya çıktı.

YEREL MEDYADA YER ALDI

Melih Demirci’nin, ’Ve perde açıldı, oyun başladı’ şeklindeki paylaşımı ve paylaşımının altına yorum yapanlara, ’Hükümetin yolsuzlukları’, ’Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı’ şeklinde verdiği cevaplar yerel medyada yer aldı. Melih Demirci’nin paylaşımının haberlere konu olmasının ardından, vatandaşlar tepki gösterdi.

AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler
AK Partili başkan istifa etti
Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu ak parti sosyal medya 17 Aralık

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
AKP FETO PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI.. BEN YILLARCA AKP YE OY VERMİŞ BORU OLARAK ŞUNU ANLADIM AKP DURDUĞU SÜRECE YALAN TALAN KUTUPLAŞMA IHANETİ KANDIRILMAK TÜRKLÜK DÜŞMANLIĞI SON BULMAYACAK O YÜZDEN IYI PARTİYİ DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..
@mah6bsddn4 BU ABDESTLE ÇOK NAMAZ KILARSIN DİYCEM..AMA SEN ONUDA YANLIŞ ALMŞSINDIR..
@yilmaz_1972_teoyi sizin dininiz belli degilki abdestiniz sağlam olsun önce gusül edin !...
Savunma: Montaj, İftira. Fetö kumpası, CE HA PE' nin işi vs.
AKP FETO PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI.. BEN YILLARCA AKP YE OY VERMİŞ BORU OLARAK ŞUNU ANLADIM AKP DURDUĞU SÜRECE YALAN TALAN KUTUPLAŞMA IHANETİ KANDIRILMAK TÜRKLÜK DÜŞMANLIĞI SON BULMAYACAK O YÜZDEN IYI PARTİYİ DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..
hirsizlar ve yandaslari, yardakcilari.. sinemalarda
Para için karakterinden ödün veren bi insan daha.Koltuk hoşuna gitmiş çaktırmamış
@kenan_gnydn_1987 EVET KOLTUK TATLI..OTURMAK İÇİN BAŞKASININ YATAK ODASINA FİLM SETİ KURARLAR HABERİ OLMAZ..VARMI SENİN KOLTUKTA GÖZÜ OLAN..GÜNAYDIN DERLER HABERİN OLSUN..
erdoğan ve akp den nefret edip sırf rant ve para uğruna şerefini satıp yalandan ak partilicilik oynayanlardan nefret ediyorum. benimde birkaç arkadaşım böyle dönme oldu
benim anlayamadigim evinde corba bile kaynamayan insanlar hala bunlari nasil olurda savunuyor. halbuki onlarin saltanat surdurdugu paralar bizim vergilerimiz.ve bizim refah duzeyimizi yukseltmek icin harcanmasi gereken paralar.
Diğer Haberler
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

Mersin'de okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Mersin'de okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.