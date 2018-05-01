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17 bin Faslı ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 06:08 | Son Güncelleme

2011'den bu yana Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki çatışma bölgelerinden yaklaşık 17 bin Faslının ülkesine döndüğü belirlendi

Fas hükumeti, Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki çatışma bölgelerinden yaklaşık 17 bin vatandaşının ülkeye döndüğünü duyurdu.

Fas Göç ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanı Abdulkerim Bin Atik, parlamentoda yaptığı konuşmada, "16 bin 134 kişi Libya'dan, 651'i Suriye'den, 127'si Yemen'den, 4'ü Irak'tan olmak üzere yaklaşık 17 bin Fas vatandaşı ülkeye döndü." dedi.

2011 yılından bu yana gerçekleşen dönüşlerin, sadece ideolojik nedenlerle değil zor hayat şartlarından da kaynaklandığına dikkati çeken Bin Atik, çatışma bölgelerinden ülkeye dönen Faslı vatandaşların şimdiki durumuyla ilgili ise bilgi vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
17 bin kişi Fas

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