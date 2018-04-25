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17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 06:16 | Son Güncelleme

17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali sona erdi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Boston kentinde kapılarını 22 Mart'ta açan 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali; filmler, yönetmenlerle söyleşiler, Türk sineması üzerine panel, konser ve müzik atölyelerinin ardından tamamlandı.

İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülen Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmi ile başlayan festival kapsamında birçok filmin Kuzey Amerika'daki ilk gösterimi yapıldı.

Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin sinema salonlarında gösterilen, büyük ilgi gören filmler seyirciler tarafından bolca alkışlandı.

Festivalde Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü'nün 12'ncisi yazar, aktör, senarist ve yönetmen Ercan Kesal'a Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Ayrıca 12. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda ödül kazanan filmler de programda yer aldı ve katılan yönetmenlere ödülleri festivalde takdim edildi.

- Festivalin müzik bölümüne yoğun ilgi

Festival, film gösterimlerinden sonra Boston Üniversitesi Howard Thurman Center ile sunulan ve seçkin konserlerden oluşan müzik programıyla devam etti.

Müzik programının ilk konserini 13 Nisan'da uluslararası ünlü flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir verdi. "Passion" adlı albümüyle Global Music Awards (GMA) tarafından 2017 yılında büyük başarı ödülüne layık görülen flüt sanatçısı Burak Beşir, piyanist Rina Kohmoto ile albümünden eserlerin yanı sıra Anadolu'dan ezgileri de seslendirdi.

Festival, besteci ve İstanbul kemençesi sanatçısı Nağme Yarkın ile besteci ve piyanist Baturay Yarkın'ın verdikleri konserle devam etti. Festival kapsamında Yarkın kardeşler ayrıca dünyaca ünlü Berklee Müzik Okulu'nda "Türk Müziğinde Makamlar, Ölçekler ve Ritmik Modeller" üzerine düzenlenen atölyeyi yönetti.

Etkinlikler, uluslararası üne sahip piyanist Hande Dalkılıç'ın resitaliyle 21 Nisan'da tamamlandı.

Türk bestecilerini Türkiye'de ve dünyada verdiği konserlerle tanıtmasıyla, eserlerin ilk seslendirme ve kayıtlarını yapmasıyla "Türk piyano mirasını koruyan ve geliştiren bir sanatçı" olarak nitelendirilen piyano virtüözü Hande Dalkılıç, Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin'in yanı sıra sonraki kuşak bestecilerden Muammer Sun, Çetin Işıközlü ve Fazıl Say'ın eserlerinin yer aldığı bir resital sundu.

Ayrıca festival komitesi, Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nin gelecek yıl 21 Mart-20 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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