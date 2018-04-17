17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında "Mersin, Kelebeklerine Ezgi Arıyor" temasıyla yapılan beste yarışmasında kazananlar belli oldu.
Festivalin, kelebek habitatı açısından dünyanın sayılı yerleri arasında gösterilen Kanlıdivane Antik Kenti'ne ithafen düzenlenen 8. beste yarışmasının final konseri, Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirildi.
Konserde finale kalan 5 eser, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (MDOB) sanatçıları tarafından seslendirildi.
Seyirciler dinledikleri eserlere puan vererek sıralamayı belirledi.
Yarışmada Cem Oslo'nun bestelediği "Halkacıklar" rumuzlu eser birinci, Mustafa Kemal Saydam'ın "Kuzgun" rumuzlu eseri ikinci, Melis Özcan'ın "Amerikana Exotika" rumuzlu eseri üçüncü oldu.
Dereceye giren eser sahiplerine para ödülü ve sertifika verildi.
Gecede, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ercan'ın "Mersin'in Kelebekleri" adlı fotoğraf sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival 8 Mayıs'a kadar sürecek.
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