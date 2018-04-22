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17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Festival kapsamında "Üç Tenor Konseri" gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, "Üç Tenor Konseri" etkinliğinde Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar sanatseverlerle buluştu.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı, Aykut Çınar sevilen klasik opera eserlerinden seçme aryalar seslendirdi.

İzleyicileri seslendirdikleri türküler ile de coşturan üç tenor, Mersinli sanatseverlerden büyük alkış aldı.

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Mersin Mersin Uluslararası Müzik Festivali

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