17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Adıyaman Filarmoni Orkestrası (AFO), bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında konser verdi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sahne alan orkestra, eserlerini seslendirdi.
Şef Özgür Oğuz yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Alican Süner ve piyanist Serla Balkarlı, Güneydoğu Anadolu'nun ilk filarmoni orkestrası AFO eşliğinde dinleyicilerle buluştu.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Süner ve Balkarlı ikilisi, performanslarıyla beğeni topladı.
Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival 8 Mayıs'a kadar sürecek.
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