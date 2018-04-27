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17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

"Anadolu Nefesli Beşlisi" müzik topluluğu, Tarsus ilçesindeki St. Paul Müzesi'nde konser verdi

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen nefesli saz ustalarından oluşan "Anadolu Nefesli Beşlisi" müzik topluluğu, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında konser verdi.

Tarsus ilçesindeki St. Paul Müzesi'ndeki konserde, Cem Önertürk, Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Ozan Evruk ve Hüseyin Uçar'dan oluşan topluluk, "Avrupa'dan Anadolu'ya" başlıklı çalışmalarıyla sahne aldı.

Tarihi kilisedeki konserde nefesli saz ustaları, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yanı sıra Aşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının parçaları ile kendi düzenlemelerinden oluşan eserleri de seslendirdi.

Sermin Dikmen Töre ve Tuğrul Enver Töre ikilisinin solist olarak katıldığı konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival 8 Mayıs'a kadar sürecek.

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