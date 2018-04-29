17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında, Salut Salon Quartet konseri gerçekleştirildi.
Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde, oda müziği dörtlüsü Salut Salon Quartet, şarkı, dans ve komediyi biraraya getirdi; mizah, klasik müzik ve aşk şarkılarını aynı sahnede buluşturdu.
Prokofiev, Piazzolla, Bach, Vivaldi ve Rahmaninov'un eserlerinden seçme parçalar ile Fransız aşk şarkıları Chansons, Marilyn Monroe ve Herbert Grönemeyer ve Erich Fried'in aşk şiirlerinden oluşan bir repertuvarı seslendiren topluluk, uzun süre ayakta alkışlandı.
Festival 8 Mayıs'ta sona erecek.
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