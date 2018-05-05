17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - İspanya'nın ünlü Flamenko dans topluluğu Rosaj y Rodriguez, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.

Rosaj y Rodriguez, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, "Combio de Tercio" adlı Flamenko dans gösterisini sanatseverle buluşturdu.

Koreografisini Angel Rojas ve Carlos Rodriguez'in yaptığı, 10 tablodan oluşan dans gösterisinin ışık tasarımını David Perez, kostüm tasarımını ise Vicente Soler ve Carlos Rodriguez üstlendi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği dans gösterisinde, klasik İspanyol dansları arasında yer alan Sevillanas, Fandangos, Rumbas, Bamberas, Bulerias, Tanguillos, Seguidillas ve Çağdaş Flamenko türleri sahnelendi.

"Combio de Tercio" koreografisiyle izleyenleri büyülerken, İspanyol dansını, müziğiyle birleştiren Rosaj y Rodriguez grubu sahne performansıyla sanatseverlerden beğeni topladı.

