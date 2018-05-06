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17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Festivali kapsamında, İran asıllı ABD'li caz ve özgün müzik sanatçısı Azam Ali, Niyaz grubuyla konser verdi

MERSİN (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, İran asıllı ABD'li caz ve özgün müzik sanatçısı Azam Ali, Niyaz grubuyla sahne aldı.

Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde sanatçılar Mersinli müzikseverlerle buluştu.

Amfi tiyatroyu dolduran sanatseverlere Türkçe ve Farsça şarkılar seslendiren Azam Ali, uzun süre ayakta alkışlandı.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri günden itibaren festivale destek verdiklerini söyledi.

Azam Ali'nin bu yıl Toroslar'da konser vereceğini öğrendiklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Tuna, böyle güzel müzik etkinlikleriyle buradaki vatandaşları buluşturduklarını aktardı.

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Mersin Mersin Uluslararası Müzik Festivali

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