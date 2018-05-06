17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, İran asıllı ABD'li caz ve özgün müzik sanatçısı Azam Ali, Niyaz grubuyla sahne aldı.
Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde sanatçılar Mersinli müzikseverlerle buluştu.
Amfi tiyatroyu dolduran sanatseverlere Türkçe ve Farsça şarkılar seslendiren Azam Ali, uzun süre ayakta alkışlandı.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri günden itibaren festivale destek verdiklerini söyledi.
Azam Ali'nin bu yıl Toroslar'da konser vereceğini öğrendiklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Tuna, böyle güzel müzik etkinlikleriyle buradaki vatandaşları buluşturduklarını aktardı.
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum