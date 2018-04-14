HABER

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Açılış konserinde şef Antonio Pirolli yönetiminde Güney Afrikalı Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan aynı sahnede buluştu

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali açılış konserinde, şef Antonio Pirolli yönetiminde Güney Afrikalı Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan aynı sahneyi paylaştı.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'ndeki açılış konseri öncesi yaptığı konuşmada, festivalin 17'ncisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yağcı, 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerindeki festivalde muhteşem konserler verileceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Festival Sanat Ödülü keman virtüözü Suna Kan, Festival Kent Ödülü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü de keman sanatçısı ve solist Yiğit Karataş'a verildi.

Açılış konserinde şef Antonio Pirolli yönetiminde Güney Afrikalı Pumeza Matshikiza ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan aynı sahnede buluştu.

Festival 8 Mayıs'a kadar sürecek.

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi?
CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiasıCHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival Mersin Mersin Uluslararası Müzik Festivali

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.