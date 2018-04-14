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17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:53 | Son Güncelleme

17.

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin Devlet ve Opera Balesi (MDOB) Orkestrasının konseriyle başladı. Şef Antonio Pirolli yönetiminde MDOB orkestrası ile Soprano Pumeza Matshikiza ve Tenor Murat Karahan’ın yer aldığı konserde sanatseverler salonun tamamını doldurdu.
Bu yıl 14 Nisan-8 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin açılış konserinde, opera sanatçıları Antonio Pirolli, Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan, sanatseverlerle buluştu. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde verilen konsere, Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını doldurarak konseri izleyen sanatseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı.
Konser öncesinde konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Bundan 17 sene önce Hayri Ata telefon etti, ‘hemen gel çok önemli bir durum var’ dedi. Geldik operanın kuruluş yıl dönümü için bir program hazırlamaya çalıştık ve o kadar güzel oldu ki program, neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın dedik ve oldu. Bu durum bizim bütün yorgunluklarımızı alıyor. 5 sanat festivalinden biri biziz. Hepsinin arkasında büyük bir kuruluş var bizim arkamızda ise halk var. Biz halkın festivaliyiz. İnşallah nice 17 senelere diyorum" dedi.
Konuşmaların ardından 2018 Festival Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda, Nevit Kodallı Genç Yetenek ödülü keman sanatçısı Yiğit Karataş’a, Festival Kent Ödülü Muazzez İlmiye Çığ’a ve Devlet Sanatçısı Ödülü Suna Kan’a verildi. Ardından, MDOB Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü opera sanatçıları Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan konser verdi. Sanatseverler, konser sonunda uzun süre orkestrayı ve sanatçıları ayakta alkışladılar.

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