17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanış konserinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Orkestrası ile Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası ve Korosu aynı sahneyi paylaştı.

Mersin Kültür Merkezi'nde Şef Tarık Tal yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, KKTC'li piyanist Rüya Taner, G. Gershwin'in "An American in Paris" ve E. Grieg'in "Piyano Konçertosu" eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konserin ikinci bölümünde, Kıvanç Tepe'nin "Bu Vatan Bizim Oratoryosu"nu MDOB Korosu ile solistler Gökçe Nur Semerci, Onur Polat ve Hasan Berk seslendirdi.

Eserin anlatıcılığını Mersin Operası'nın usta rejisörlerinden Kenan Korbek yaparken, konserin koro şefliğini, Anıl Aydın üstlendi.

TSK Armoni Mızıkası Orkestrası ile MDOB Orkestrası ve Korosu'nu aynı sahnede buluşturan konser, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, konser sonrası yaptığı konuşmada, 24 gün süren müzik ve dans şöleninin kapanış konserinde, TSK Armoni Mızıkası Orkestrası ile MDOB Orkestrası ve Korosu'nu aynı sahnede buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

