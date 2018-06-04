- 17 YAŞINDAKİ ALEYNA CAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI...

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kartal'da günlük kiralık bir evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin iki kişinin tutuklu, bir kişinin de tutuksuz yargılandığı davaya başlandı. Soruşturma aşamasında silahın tutuksuz sanık Ercan Ekici'nin elindeyken ateş aldığını iddia eden tutuklu sanık Mesut Vural, mahkemedeki sorgusunda silahın kendi elinde iken ateş aldığını belirterek, olayın kaza sonucu meydana geldiğini savundu.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici ve tarafları katıldı. Maktül Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş kız kardeşi Seçil Can da müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundular.

SEVGİLİSİ OLAY ANINI ANLATTI

Sorgusu yapılan Bayram Ekici, Aleyna Can ile olaydan 6 ay önce tanıştıklarını, ailevi sıkıntıları nedeni ile otelde kalmaya başladığını savunarak, "Olay günü Aleyna aradı ve yanıma geldi. Daha sona kardeşim Ercan ve Mesut geldi. Mesut'un belinde silah gördüm. Mesut silahı arkadaşından aldığını ve gece vereceğini söyledi. Mesut, silahı yatak odasındaki komodinin çekmecesine koydu. Mesut’la Ercan karşıya gideceklerini söyleyerek çıktılar. Onlar çıktıktan sonra şarjörü takarak silahı belime taktım. Gece 22.00 sıralarında geldiler. Kardeşim Ercan benden silahı istedi. O sırada silahı Mesut’a vermiş, Mesut silahla oynarken bir anda patladı. 'Mesut sen ne yaptın' diye bağırmaya başladım. O sırada Aleyna’nın yere düştüğünü gördüm. Kulağının arkasından kan gördüm. Karşı odaya gidip yardım istedim, kardeşime ambulansı çağırmasını istedim. Ambulansı çağırdı. Mesut aşağıya inip arabayla kaçtı. Bir süre sonra ben de çıktım. Aleyna’nın ölmediğini düşünerek hastaneye gittim. Arkadaşım hastanenin içine gitti ve Aleyna’nın öldüğünü söyledi. Arkadaşımla Mesut’u bulmak için yola çıktık. Amacımız adalete teslim olup ifade vermekti. 3 gün boyunca Mesut'u aradım, onunla birlikte teslim olmak için. Haberlerde yakalandığını öğrenince gidip teslim oldum." dedi.