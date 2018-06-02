17 yaşındaki genç intihar etti

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Ümit C. (17) kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Kozluca Mahallesi Bostan Deresi mevkiinde oturan Ümit C., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip kendini ağaca astı. Sabah oğlunu yatağında bulamayan babası Muzaffer C., evlerinin yakınındaki bahçeyi kontrol edince oğlunun cesedini buldu. Baba büyük üzüntü yaşarken, haber verilmesiyle gelen jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Ümit C.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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