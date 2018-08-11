17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Çayköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan mahalleye ailesiyle mevsimlik işçi olarak gelen Kadir B., kızı E.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Yüksekkaya'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası tabancayla yaraladı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kadir B. silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Başından ve sırtından yaralanan mevsimlik işçi Yüksekkaya için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde, Muzaffer Yüksekkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme sonrası, Muzaffer Yüksekkaya'nın cesedi morga kaldırıldı. Kaçan Kadir B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. DHA
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