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17 yaşındaki liselinin feci sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

17 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Özeren, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybett

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

Eski İl Sağlık Müdürü Hüseyin Özeren'in oğlu 17 yaşındaki Hasan Özeren'in kullandığı motosiklet, bugün sabah saatlerinde Burdur Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde M.T yönetimindeki 15 DY 827 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada lise 10. sınıf öğrencisi Özeren olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan lise öğrencisi 16 yaşındaki Merve Tuğçe Y. yaralandı. Ağır yaralanan Merve Tuğçe Y. olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özeren’in cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.T. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza hasan özeren Burdur

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