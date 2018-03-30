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17 yıl suçsuz yere hapis yatan Somalili'ye tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 20:25 | Son Güncelleme

Somali'de 1994 yılında öldürülen RAI muhabiri ve kameramanı davasına ilişkin suçsuz yere yaklaşık 17 yıl hapis yatan Hassan, 3,1 milyon avro tazminat kazandı

Somali'de 24 yıl önce öldürülen İtalyan devlet televizyonu RAI muhabiri Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatin davasında suçlu bulunarak yaklaşık 17 yıl hapis yatan ancak daha sonra suçsuz olduğu anlaşılan Somalili Hashi Omar Hassan, 3,1 milyon avro tazminat kazandı.

İtalyan ANSA Ajansının haberine göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 1994 yılında RAI muhabiri Alpi ve kameraman Hrovatin'in öldürülmesine ilişkin suçlu bulunduğu için yaklaşık 17 yıl hapiste kalan Hassan, 2016 yılında suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından bugün, hapis yattığı dönem için 3,1 milyon avro tazminat kazandı.

Perugia Temyiz Mahkemesi, Hashi Omar Hassan'ın 3,181 milyon avro tazminat alması kararına hükmetti.

Perugia Mahkemesi, savcının, Hassan'ın suçu "işlemediği" şeklindeki beyanı üzerine 2016 yılının Ekim ayında Hassan'ın Alpi ve Hrovatin cinayetine ilişkin mahkumiyetini bozmuştu.

- Alpi ve Hrovatin cinayeti

Ilaria Alpi (32) ve Milan Hrovatin (45), 20 Mart 1994'te Mogadişu'da araçlarının içinde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Başta, Alpi ve Hrovatin'in Somalili militanlarla İtalyan arabulucular arasında yaşanan çatışmaların "intikamını almak için" öldürüldüğü düşünülüyordu.

Ancak Ilaria Alpi'nin ebeveynleri 1999 yılında yayımladıkları bir kitapta, Alpi ve Hrovatin'in "içinde iki ülkenin de üst düzey siyasi, askeri ve ekonomik figürlerini barındıran uluslararası silah ve zehirli atık çemberini açıklamamaları için öldürüldüğünü" iddia etmişti.

Olayla ilgili 1999 yılında görülen davanın ilk duruşmasında beraat eden Somalili Hassan, 2000 yılında görülen temyiz davasında suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Hassan'ın cezası 2001 yılında "suç önceden planlanmadığı" için 26 yıla indirilmişti.

Ancak 2015 yılında "Gelle" ismiyle de bilinen davanın ana tanığı Ahmed Ali Rage, Hassan'ın "masum" olduğunu söylemişti. Rage, 2015'te Rai 3 kanalına verdiği bir röportajda da "Hassan'a karşı tanıklık yapmasının istendiğini, aslında kimin ateş ettiğini görmediğini" dile getirmişti.

Hashi Omar Hassan, 2015 yılında hapis cezasının bitmesinin ardından 10 yıl daha sosyal hizmet cezasını çekmek üzere salınmıştı. Bu arada Alpi'nin annesi Luciana, Hassan'ı suçsuz olduğu konusunda desteklemişti.

Ayrıca ANSA'nın haberine göre, Alpi'nin cansız bedeninin fotoğrafları, ölüm raporu, Alpi'nin notları, kamerası ve video kasetleri Afrika'dan İtalya'ya getirilirken "örtbas iddialarını güçlendirecek şekilde" kaybolmuştu.

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dava İtalya Somali tazminat

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