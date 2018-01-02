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17 yıllık 'sahte öğretmen!' Ailesine dahi söylememiş

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Yozgat'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.'nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bile bilmediği belirtildi.

17 yıllık 'sahte öğretmen!' Ailesine dahi söylememiş

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuhat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde 3 yıldır edebiyet öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti. Eğitim fakültesi 4’üncü sınıfından ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi’nin da aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.’nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat edebiyat Sahte öğretmen

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