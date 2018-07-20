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170 polis memuru emekli oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Dr.

170 polis memuru emekli oldu 

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, emekli olan 170 polis memuruyla kahvaltıda bir araya geldi. Emekli polisler için düzenlenen törende konuşan Çalışkan, "Emekli emniyet mensuplarımızın işlerini kolaylaştırmak ve iletişimi güçlendirmek amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliği'ni tekrar faaliyete geçirdik" diye konuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Ve Kongre Merkezi (POKEM)'de düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra emekli olan polis memurları, aileleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Polis memurları ve aileleriyle kahvaltıda bir araya gelen Çalışkan, düzenlenen plaket töreninde kısa bir konuşma yaptı. Çalışkan, "Uzun uğraşlar sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliği'ni tekrar faaliyete geçirdik. Emekli emniyet mensuplarımızın işlerini kolaylaştırmak ve var olan iletişimimizi güçlendirmek maksadıyla kurduğumuz büro amirliğimiz vasıtasıyla bir şekilde yolu emniyete düşen veya bilgi almak isteyen emekli emniyet mensuplarımızın iş ve işlemleriyle daha yakından ilgilenecek ve bu konudaki mağduriyetleri en aza indirecek bu yeni büro amirliğimizde vatana, millete ve tüm emniyet mensuplarımıza hayırlı olsun" dedi. 2017 ve 2018 yılında emekli olan 170 polis memuruna İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve müdür yardımcıları plaket takdim etti.

(Fotoğraflı)

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