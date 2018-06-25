18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile vatandaşların katılımıyla Atatürk anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü yapıldı.

Yörük göçünü tasvir etmek için bazı vatandaşların deve üzerinde yöresel kıyafetlerle katıldığı kortejde, kardeş şehirlerden gelen heyetler, okulların halkoyunu ve gösteri grupları, TRT'nin "Diriliş Ertuğrul" dizisinin temsili oyuncuları, halk arasında "vosvos" adıyla bilinen otomobiller, mehteran takımı yer aldı.

Rıhtım Caddesi'nde son bulan kortej yürüyüşünün ardından konuşan Belediye Başkanı Yücel, her yıl Alanya'ya özgü bir temayı ön plana çıkardıklarını belirtti. Alanya'nın uzun yıllar Selçuklu İmparatorluğu’na ikinci başkentlik yaptığına değinen Yücel, "Festivalin bu yılki teması Selçuklu dönemi olarak belirlendi. Alanya’nın Selçuklu dönemi ile ilgili tarihi değerleri ve kültürel öğeleri festival süresince ziyaretçilere tanıtılacak." dedi.

Kültür, sanat, yemek ve sergi standlarının açıldığı festivalde bu akşam Mustafa Ceceli, yarın Emel Sayın, üçüncü gün de Ebru Gündeş sahneye çıkacak.

