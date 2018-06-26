18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Emel Sayın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Alanya Belediyesince organize edilen festivalin ikinci gününde Emel Sayın konser verdi.

Belediye binasının arkasındaki alanda düzenlenen konserde Emel Sayın, rol aldığı filmlerde söylediği parçaları seslendirdi.

"Yalancı Yarim" adlı şarkı ile sahneye çıkan Emel Sayın, "İntizar", "Senden Başka Sevemem Hiç Kimseyi", "Feride", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Mavi Boncuk" ve "Duydum ki Unutmuşsun" şarkılarıyla devam ederek hayranlarına nostalji yaşattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emel Sayın'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler ile plaket verdi.

