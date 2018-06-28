18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde sanatçı Ebru Gündeş sevilen şarkılarını seslendirdi.

Alanya Belediyesince organize edilen festivalin son gününde Ebru Gündeş konser verdi.

Belediye binasının arkasındaki alanda düzenlenen konserde sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti veren Ebru Gündeş yaklaşık 90 dakika sahne kaldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ebru Gündeş'e resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler ile plaket verdi.

Yücel festivalin kapanış konuşmasında gelecek yıl daha muhteşem bir festival yapacaklarını söyledi. 19. Turizm ve Sanat Festivalini yeni Kent Meydanı'nda gerçekleştireceklerini dile getiren Yücel, "Sanatla kültürle eğlenceyle dolu dolu, keyifli bir festival yaşadık. Turizm cenneti şehrimizin dışa açılan penceresi ve dünya kültürlerinin buluşma noktası festivalimiz, artık Türkiye'de yapılan en önemli festivaller arasında gösterilmektedir. Bu başarının altında tarihine, kültürüne, doğasına ve yaşadığı kentin değerlerine sahip çıkan tüm Alanya'nın imzası var." dedi.

