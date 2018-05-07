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18 Arap ülkesinden 60 gazeteci İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" kapsamında, 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci, İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ''Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması'' kapsamında, 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci kente geldi.

Alınan bilgiye göre, 18 Arap ülkesinden gazeteci, sendika başkanları, gazete genel yayın yönetmenleri, televizyon kanalı müdürleri, köşe yazarları, ünlü sunucular ve gazetecilerden oluşan 60 katılımcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ''Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması''nda bir araya geldi.

Etkinlikle sayıları 600 bini aşan Arapların İstanbul'da hayatlarını nasıl sürdürdüğüne dair bilgilerin paylaşılması, Arapça bilen Türkiye'deki uluslararası gazeteciler ile Arap aydınların buluşturulması, İstanbul'da devam eden ve yakın zamanda tamamlanan dünya çapındaki dev yatırım projelerinin yerinde gösterilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Türkiye ve İstanbul'daki ekonomik hayata dair bilgiler verilmesi için finans ve ekonomi çevreleriyle görüşmeler yapılması planlanıyor. Son dönemde Türkiye'ye yönelik oluşturulmak istenen olumsuz algılara karşı, halklarının haber kaynağı olan gazetecilerin yerinde bilgilendirilmesi önem arz ediyor.

Arap gazetecilere ayrıca ziyaret kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da yaşayan Araplara yönelik başlattığı ve hazırlık aşamasında olduğu kültür hizmetleriyle ilgili bilgi aktarımı da yapılacak.

Etkinlik, 12 Mayıs'ta sona erecek.

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Arap Gazeteci istanbul istanbul büyükşehir belediyesi

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