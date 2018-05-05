WASHINGTON (AA) - HAKAN ÇOPUR - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen 2018 Yetişen Genç Liderler Ödülü'ne layık görülen sosyal girişimci ve SosyalBen Vakfının kurucusu Ece Çiftçi, "Bugüne kadar Türkiye geneline yayılan bir özveriyle yaklaşık 18 bin çocuğun hayatına dokunduk. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi. ABD'nin başkenti Washington'da ödülünü alan Çiftçi, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından büyükelçilik rezidansında kabul edilmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı. SosyalBen Vakfının kurucusu olan Çiftçi, "Bu ödül kapsamında ülkemi, genç kadınları ve yaptığım işi temsil ediyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu. Çiftçi, ABD'nin son 3 yıldır verdiği ödülün, "sürdürülebilir barışa katkı sağlayan gençlere" verildiğini kaydederek, kendisinin ve kendisi gibi isimlerin toplumsal barışa yaptıkları katkılar sebebiyle ödüllendirildiğini vurguladı. Ödül alan kişilerin "gelecek vadeden gençler" olarak nitelendirildiğini anlatan Çiftçi, ödülle birlikte sorumluluklarının arttığını ve yeni projeler gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Çiftçi, Litvanya'da haziran ayında düzenlenecek ve kadınların liderliğe katılımı temalı Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından birine Türkiye'yi temsil etmesi için davet aldığını belirterek, "Bu ve benzeri yerlerde öğrendiklerimizle Türkiye'ye döndüğümüzde ülkemize daha fazla katkı sağlayacağımıza ve daha geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum." dedi. - SosyalBen Vakfının çalışmaları Kurucusu olduğu SosyalBen Vakfı hakkında da bilgi veren Çiftçi, vakfın Türkiye'de 65 ilde temsilcisi olduğunu, uluslararası alanda 10 farklı ülkede iş yaptığını, 7 temsilciliği bulunduğunu ve 350 aktif gönüllü ile sahada faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı. Çiftçi, "İlk yola çıktığımda 14 yaşındaydım. O zaman şunu fark etmiştim: Akademik performans dışında aslında yaşadığımız toplumda bizi ayıran şey yeteneklerimiz ve kişisel özelliklerimiz. Bunu keşfetmemiz gerekiyor ki üzerine koyarak ilerleyebilelim. Ben 14 yaşımda yeteneklerimin farkında olduğum için şanslıydım. Akranlarım da bunların farkında olabilir diyerek yola çıktım." ifadelerini kullandı.

"İlk olarak Şanlıurfa'da çalışmaya başladım ve bugüne kadar Türkiye geneline yayılan bir özveriyle yaklaşık 18 bin çocuğun hayatına dokunduk. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz." diyen Çiftçi, amaçlarının, taşımalı eğitimdeki çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve bunları deneyime dönüştürmelerine yardım etmek olduğunu kaydetti. Çiftçi, söz konusu çocukların bir bölümünün bazı fiziki ve ekonomik koşullardan dolayı sosyal aktivitelere erişmekte zorlandığını, bu durumlarda sosyal aktiviteleri onlara götürdüklerini söyledi. Çalıştıkları her yerdeki çocukların çok özel olduğunu dile getiren Çiftçi, içeriğinde "SosyalBen ile yüz yüze hiç tanışmadım ama bence çok iyi biri" ifadelerinin bulunduğu bir mektup aldığına, bu mektubun kendisinde özel bir yer ettiğine ve yaptıkları işin doğasının tam da mektuptaki gibi olduğuna işaret etti. - Harvard ve Oxford yerine SosyalBen'i tercih etti Çiftçi, daha önce Harvard ve Oxford üniversitelerinden aldığı davetleri neden kabul etmediğini de şu sözlerle açıkladı: