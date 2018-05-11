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"18 bin sağlık çalışanı alımı için Maliye Bakanlığından izin çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Bu sene, geçen yıllara göre daha fazla sağlık personelimizi istihdam etmek için harekete geçtik. 27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı" - "Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız" - "Yaptığımız hesaplara göre, 2023'ten itibaren pratisyen hekim arkadaşlarımızın mecburi hizmeti kalkacak. Çünkü artık açık kapanmış oluyor. Kadrolar ilan edilecek, hekim arkadaşımız çalışmak istediği yere gidecek"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu sene, geçen yıllara göre daha fazla sağlık personelimizi istihdam etmek için harekete geçtik. 27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı." dedi.

Demircan, Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanın yer yüzünün en değerli varlığı olduğunu dile getirerek, ona hizmet etmenin, onun ızdırabını dindirmenin en değerli iş olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetinin değerli bir hizmet olduğunun altını çizen Demircan, bu hizmetin sadece bilgi, tecrübe, emek, fedakarlık ve sanat üzerine olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının, Türkiye'yi tehdit eden teröre karşı mücadele veren Mehmetçik'in yanında olduğunu anımsatan Demircan, "Orada hizmet vermek büyük bir fedakarlıktır. Bunu yerine getiren sağlıkçıdır, bizim sağlık ordumuzdur. Doktorumuz, hemşiremiz, ebemiz, sağlık çalışanımız, eczacımızla biz kocaman bir sağlık ordusuyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 16 yıldır sağlık alanında çok önemli mesafeler kat ettiğine vurgu yapan Demircan, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2002'den sonra her alanda olduğu gibi sağlıkta da özellikle çok önemli mesafeler kat edildi. Biz bunları elbette ki ülkenin kaynaklarını geliştirerek, o kaynakları değerlendirerek yaptık. Sadece mekanlar, hastaneler, maddi kaynaklar, mali kaynaklar değil en büyük kaynağımız; insan kaynağımız, yetişmiş sağlık personelimizdir. Bu personel, büyük bir fedakarlık, gayretle hem sağlık alanındaki eğitim seviyesini yukarıya çekti hem de sağlık alanındaki hizmetleri büyük bir fedakarlıkla da kaliteyi yükseltti."

Bakan Demircan, gelişmişlik düzeyi Türkiye'den çok daha üstte olan ülkelerin sağlık hizmetleri noktasında, çok daha fazla sağlık personeliyle Türkiye'nin başardığı neticeyi elde edemediklerini belirtti.

- "Maliye Bakanlığından izni çıktı"

Türk insanının sağlık alanında büyük bir fedakarlık verdiğini ifade eden Demircan, Türkiye'nin sağlıkta elde ettiği standardı, artık sağlık alt yapısını yenileme noktasında tamamladığını söyledi.

Bakan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık personel sayımızı da tamamlamak için mesafe alıyoruz. Bu sene, geçen yıllara göre daha fazla sağlık personelimizi istihdam etmek için harekete geçtik. 27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. İnşallah onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız. Dolayısıyla sağlıktaki personel açığını bu sene bir nebze, gelecek sene inşallah daha güçlü gidererek bu açığı tamamlayacağız."

- Pratisyen hekime mecburi hizmet kalkacak

Hekim ihtiyacını, pratisyen hekim noktasında karşılamak düzeyine hızla yaklaştıklarını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız hesaplara göre, 2023'ten itibaren pratisyen hekim arkadaşlarımızın mecburi hizmeti kalkacak. Çünkü artık açık kapanmış oluyor. Kadrolar ilan edilecek, hekim arkadaşımız çalışmak istediği yere gidecek. Çünkü şimdi yetersizlik var, hekimlerin gitmediği yerlere zorunlu hizmet koyuyoruz. Uzman hekim açığımız da 2030'lara doğru giderek azalacak. Yan dalların çoğalmış olması, uzman hekimdeki açığımızı kapatmada biraz zaman gerektiriyor."

Türkiye'nin sağlık eğitim kapasitesinin yükseldiğine de işaret eden Demircan, "Şu anda biz yılda 12-13 bin hekim mezun verecek düzeye geldik. Bu, artık ihtiyacımızın üstünde bir rakama doğru bizi getiriyor. Biz bu kapasiteyi yurt dışına açmayı düşünüyoruz. Yurt dışından Türkiye'de tıp eğitimi için gelişler başlamıştı, bu sayı giderek artacak." dedi.

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Ebeler ve Hemşireler günü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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