"18 bin sağlık çalışanı alımı için Maliye Bakanlığından izin çıktı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu sene, geçen yıllara göre daha fazla sağlık personelimizi istihdam etmek için harekete geçtik. 27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı." dedi.

Demircan, Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanın yer yüzünün en değerli varlığı olduğunu dile getirerek, ona hizmet etmenin, onun ızdırabını dindirmenin en değerli iş olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetinin değerli bir hizmet olduğunun altını çizen Demircan, bu hizmetin sadece bilgi, tecrübe, emek, fedakarlık ve sanat üzerine olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının, Türkiye'yi tehdit eden teröre karşı mücadele veren Mehmetçik'in yanında olduğunu anımsatan Demircan, "Orada hizmet vermek büyük bir fedakarlıktır. Bunu yerine getiren sağlıkçıdır, bizim sağlık ordumuzdur. Doktorumuz, hemşiremiz, ebemiz, sağlık çalışanımız, eczacımızla biz kocaman bir sağlık ordusuyuz." diye konuştu.